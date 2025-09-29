"Дажынкі" ў Мінскай вобласці: узнагароды атрымалі аграрыі Барысаўскага раёна

Дажыначны марафон праходзіць у раёнах Мінскай вобласці. Працягваецца ўзнагароджанне і ўшанаванне лепшых працаўнікоў вёскі.

У аграгарадку Лешніца прайшоў фестываль-кірмаш "Дажынкі", дзе сабраліся хлебаробы Барысаўскага раёна. Іх унёсак у агульны каравай Мінскай вобласці склаў больш за 100 тыс. тон збожжа пры сярэдняй ураджайнасці звыш 42 цэнтнераў з гектара. Гэта лепшы вынік раёна за ўсю гісторыю. Перадавікі, якія зрабілі значны ўнёсак, атрымалі ўзнагароды. Таксама былі адзначаны лепшыя падворкі і духмяныя караваі.