3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
"Дажынкі" ў Мінскай вобласці: узнагароды атрымалі аграрыі Барысаўскага раёна
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дажыначны марафон праходзіць у раёнах Мінскай вобласці. Працягваецца ўзнагароджанне і ўшанаванне лепшых працаўнікоў вёскі.
У аграгарадку Лешніца прайшоў фестываль-кірмаш "Дажынкі", дзе сабраліся хлебаробы Барысаўскага раёна. Іх унёсак у агульны каравай Мінскай вобласці склаў больш за 100 тыс. тон збожжа пры сярэдняй ураджайнасці звыш 42 цэнтнераў з гектара. Гэта лепшы вынік раёна за ўсю гісторыю. Перадавікі, якія зрабілі значны ўнёсак, атрымалі ўзнагароды. Таксама былі адзначаны лепшыя падворкі і духмяныя караваі.
31 экіпаж намалаціў звыш тысячы тон збожжа, 7 агракаманд - па 2 тыс. тон і адзін экіпаж - больш за 3 тыс. За кожнай лічбай зладжаная праца аграрыяў і адказны падыход да справы.