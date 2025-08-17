Глядзець анлайнПраграма ТБ
І гэта не мяжа! Павел Шуціла з Клецкага раёна ўстанавіў рэкорд 7 тыс. тон намалочанага збожжа

Уборачная кампанія прыносіць аграрыям Мінскай вобласці чарговыя дасягненні. Агульны каравай зерневых з рапсам перавысіў 1 млн 750 тыс. тон. Па гэтым паказчыку цэнтральны рэгіён - лідар у Рэспубліцы. Акрамя таго, у Мінскай вобласці першы ў краіне камбайнёр сямітысячнікаў на тэхніцы "Гомсельмаш". Адрозніўся і вадзіцель, які перавёз 6 тыс. тон збожжа. Механізатар Павел Шуціла з Клецкага раёна сёння зноў прымае ўзнагароды (глядзіце відэа). 