І гэта не мяжа! Павел Шуціла з Клецкага раёна ўстанавіў рэкорд 7 тыс. тон намалочанага збожжа
Аўтар:Аляксей Кандраценка
Уборачная кампанія прыносіць аграрыям Мінскай вобласці чарговыя дасягненні. Агульны каравай зерневых з рапсам перавысіў 1 млн 750 тыс. тон. Па гэтым паказчыку цэнтральны рэгіён - лідар у Рэспубліцы. Акрамя таго, у Мінскай вобласці першы ў краіне камбайнёр сямітысячнікаў на тэхніцы "Гомсельмаш". Адрозніўся і вадзіцель, які перавёз 6 тыс. тон збожжа. Механізатар Павел Шуціла з Клецкага раёна сёння зноў прымае ўзнагароды (глядзіце відэа).