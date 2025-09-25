Глядзець анлайнПраграма ТБ
"ІНАПРАМ-2025": ключавая прамысловая выстава восені стартуе 29 верасня ў Мінску

Ключавая выстава восені пачнецца 29 верасня - у Мінску стартуе "ІНАПРАМ. Беларусь". Падрыхтоўка да маштабнай падзеі ўжо на фінішнай прамой.

Месца правядзення - Мінскі міжнародны выставачны цэнтр. Гэта сучасны, тэхналагічны, прасторны комплекс, які ўключае 20 тыс. кв. м выставачнай плошчы. Экспазіцыя разгорнецца як ўнутры будынка, так і на вуліцы.

Дзелавая праграма будзе ўключаць больш за 20 мерапрыемстваў. Эксперты абмяркуюць усё, што датычыцца прамысловасці будучыні. Сярод напрамкаў - аўтаматызацыя вытворчасці, інавацыі ў металургіі, кібербяспека прадпрыемстваў і ўкараненне штучнага інтэлекту. Падрабязнасці ў відэа.

