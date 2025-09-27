3.64 BYN
"ІНАПРАМ. Беларусь" - даведайцеся больш пра форум за дзень да яго адкрыцця ў "Галоўным эфіры"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Хімічная прамысловасць, машынабудаванне і кампаненты, металургія і матэрыялы, прамысловыя інфармацыйныя тэхналогіі і аўтаматызацыя вытворчасцяў - усё гэта міжнародная выстава "ІНАПРАМ".
Яна стартуе 29 верасня і прадоўжыцца да 1 кастрычніка. Удзел бяруць каля 500 кампаній. Будзе прапанавана шмат навінак, якія сёлета сышлі з канвеераў і праходзяць выпрабаванні ад беларускіх вытворцаў, на іх ужо ёсць заказы ад партнёраў з Расіі і далёкага замежжа.
Чакаецца падпісанне кантактаў прама на пляцоўцы "ІНАПРАМа" і вялікая дзелавая праграма, дзе будуць гаварыць пра лічбавізацыю і прамысловасць будучыні.
Больш падрабязна пра форум і экспазіцыі, якія будуць на ім прапанаваны, - глядзіце 28 верасня ў "Галоўным эфіры".