Камбайнер з Клецкага раёна стаў першым 5-тысячнікам у Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Першы 5-тысячнік у Беларусі. Герой жніва - камбайнер Павел Шуціла з агракомплексу "Кухчыцы". Запаветную тону збожжа намалаціў на айчыннай тэхніцы.
З кветкамі і падарункамі хлебароба прыехалі павіншаваць прама ў поле кіраўнікі гаспадаркі, Клецкага раёна і Мінскай вобласці. Гэта 15-я ўборачная для аграрыя.
Усяго намалочана больш за 4 млн т збожжа, уключаючы рапс. Хлебаробы Клецкага раёна па традыцыі - у лідарах жніва.