Мінсельгасхарч прагназуе добры ўраджай гародніны, у прыватнасці бульбы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь будзе з хлебам і гароднінай. У краіне актыўнымі тэмпамі ідзе ўборка збожжа. У засеках - ужо 6,7 млн т беларускага "золата".
Чаканая вага агульнарэспубліканскага каравая пасля завяршэння жніва - 11 млн т.
Профільнае міністэрства таксама прагназуе добры ўраджай гародніны, у прыватнасці бульбы.
Актыўнымі тэмпамі ў Беларусі ідзе нарыхтоўка кормаў. Па выніках гэтай кампаніі на ўмоўную галаву жывёлы прыпадзе 33 цэнтнеры кармавых адзінак.