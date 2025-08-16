Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

Мінсельгасхарч прагназуе добры ўраджай гародніны, у прыватнасці бульбы

Беларусь будзе з хлебам і гароднінай. У краіне актыўнымі тэмпамі ідзе ўборка збожжа. У засеках - ужо 6,7 млн т беларускага "золата".

Чаканая вага агульнарэспубліканскага каравая пасля завяршэння жніва - 11 млн т.

Профільнае міністэрства таксама прагназуе добры ўраджай гародніны, у прыватнасці бульбы.

Актыўнымі тэмпамі ў Беларусі ідзе нарыхтоўка кормаў. Па выніках гэтай кампаніі на ўмоўную галаву жывёлы прыпадзе 33 цэнтнеры кармавых адзінак.