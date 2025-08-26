3.69 BYN
У Беларусі набліжаецца да фінішу ўборка збожжавых, аграрыі пачалі нарыхтоўку кармоў
Жніво блізкае да фінішу, на старце ўборка кукурузы. Не менш важны аграэтап - нарыхтоўка якасных кармоў. Гаспадаркі паўднёвых рэгіёнаў Беларусі пачалі ўборку кукурузы на зялёную масу. Аграрыі закладваюць аснову кармавой базы. У Брэсцкай вобласці размешчана больш за 200 тыс. кукурузных гектараў.
Культура з высокім утрыманнем бялку - аснова рацыёну для жывёлін. Нарыхтаваць трэба не толькі ў тэрмін, але і якасна, а гэта значыць выключна па тэхналогіі.
Навінка прадпрыемства "Гомсельмаш" - кормаўборачны камбайн - якасна здрабнее расліны нават у самых складаных умовах і практычна ўсё робіць самастойна. На экране тэхнікі знаходзіцца ўся важная інфармацыя - ад запоўненасці бункера да напамінку аб праходжанні тэхнічнага абслугоўвання (падрабязнасці ў відэа).