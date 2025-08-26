У Беларусі намалочана больш як 8,3 млн тон збожжа з рапсам

Па рэгіёнах лічбы выглядаюць так: 2 млн 109 тыс. тон на рахунку сталічнага рэгіёна. 1 млн 679 тыс. і 1 млн 663 тыс. сабралі Гродзенская і Брэсцкая вобласці. У Магілёўскага рэгіёна - 1 млн 126 тыс. тон. Без малога мільён у засеках аграрыяў Гомельскай вобласці. У Віцебскай сабралі 785 тысяч тон новага ўраджаю. Адзначым, што сярэдняя ўраджайнасць збожжа вышэйшая за леташнюю на 8,4 цэнтнера з гектара.