У Беларусі намалочана больш за 6 млн тон збожжа разам з рапсам

У лідарах - тры вобласці. Брэсцкі і Мінскі рэгіёны ўшчыльную наблізіліся да адзнакі 1,5 млн, Гродзенская вобласць намалаціла 1 млн 264 тыс. т збожжа, на рахунку Гомельскай вобласці - 732 тыс. т, Магілёўскай - 738 тыс. т. Віцебская вобласць пераадолела адзнаку 0,5 млн т. Збожжавыя і зернебабовыя культуры без кукурузы прыбраныя з 63 % плошчаў.