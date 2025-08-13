3.72 BYN
У Беларусі намалочана больш за 6 млн тон збожжа разам з рапсам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускія аграрыі намалацілі ўжо 6 млн 179 тыс. т збожжа з улікам рапсу.
У лідарах - тры вобласці. Брэсцкі і Мінскі рэгіёны ўшчыльную наблізіліся да адзнакі 1,5 млн, Гродзенская вобласць намалаціла 1 млн 264 тыс. т збожжа, на рахунку Гомельскай вобласці - 732 тыс. т, Магілёўскай - 738 тыс. т. Віцебская вобласць пераадолела адзнаку 0,5 млн т. Збожжавыя і зернебабовыя культуры без кукурузы прыбраныя з 63 % плошчаў.
Сярэдняя ўраджайнасць збожжа вышэй за леташнюю на 8 цэнтнераў з гектара.