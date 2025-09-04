3.70 BYN
У Беларусі пачалі масава ўбіраць цукровыя буракі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі актыўна пачалі ўбіраць цукровыя буракі. Аграрыям трэба сабраць ураджай з плошчы 107 тыс. га. Больш за 6 % пасяўных плошчаў (а гэта 6 тыс. га) ужо ўбрана.
Сярэдняя ўраджайнасць культуры перавышае паказчыкі 2024 года і складае 476 ц/га. Такі вынік гарантуе загрузку цукровых заводаў, умацоўвае экспартныя магчымасці і фінансавую ўстойлівасць цэлай галіны.
Уборка буракоў праходзіць у Брэсцкай, Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай абласцях. Разам гаспадаркі ствараюць надзейную сыравінную базу для цукровай галіны Беларусі.