У Беларусі пачалі масава ўбіраць цукровыя буракі

У Беларусі актыўна пачалі ўбіраць цукровыя буракі. Аграрыям трэба сабраць ураджай з плошчы 107 тыс. га. Больш за 6 % пасяўных плошчаў (а гэта 6 тыс. га) ужо ўбрана.

Сярэдняя ўраджайнасць культуры перавышае паказчыкі 2024 года і складае 476 ц/га. Такі вынік гарантуе загрузку цукровых заводаў, умацоўвае экспартныя магчымасці і фінансавую ўстойлівасць цэлай галіны.

Уборка буракоў праходзіць у Брэсцкай, Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай абласцях. Разам гаспадаркі ствараюць надзейную сыравінную базу для цукровай галіны Беларусі.