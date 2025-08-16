Уборачная-2025 у Мінскай вобласці: дзякуючы чаму аграрыі дабіваюцца высокіх вынікаў

Калі гавораць, што адзін у полі не воін, то гэта відавочна не пра камбайнера з Клецкага раёна ААТ "Кухчыцы" Паўла Шуцілу. Яго персанальны намалот перавысіў 6 тыс. т - гэта рэкорд для Беларусі і амаль палова ўсяго вала збожжа ў гаспадарцы (гл. у відэа).