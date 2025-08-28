3.69 BYN
Уборку кукурузы пачалі аграрыі Мінскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі паралельна з уборкай бульбы ідзе ўборка кукурузы. Апрацоўваюць палі з гэтай культурай пакуль толькі некаторыя гаспадаркі Мінскай вобласці.
У сувязі з неспрыяльнымі кліматычнымі ўмовамі кукуруза сёлета спее пазней, чым звычайна. Стратэгічная мэта - мінімізаваць страты часу за кошт адначасовай уборкі кукурузы на сілас, сянаж і зерне.
У вобласці плануюць сабраць 800 тыс. тон ураджаю. У рэгіёне пад кукурузу адведзена больш за 300 тыс. гектараў.