XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў 2026 годзе пройдзе ў Мінску і Мінскай вобласці

10 кастрычніка ў Мінску на сустрэчы старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава і Дзяржсакратар Саюзнай дзяржавы Сяргей Глазьеў абмеркавалі пытанні інтэграцыйнага парадку дня. За мінулы год тавараабарот у Саюзнай дзяржаве склаў больш за 50 млрд долараў. Гэта значны вынік, выкананыя 28 саюзных праграм.

Планы на найбліжэйшую перспектыву - узмацніць працу па эканамічным вектары. Менавіта таму XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які ў 2026 годзе пройдзе ў Мінску і Мінскай вобласці, прысвяцяць эканоміцы. Як адзначыла Наталля Качанава, міжрэгіянальныя гарызантальныя сувязі наладжаны. Важна не прапусціць магчымасці, якія сёння ёсць у рэгіёнаў.

Так, у электаральнай кампаніі беларусы і расіяне - роўныя ўдзельнікі. Адпаведнае пагадненне ратыфікавана ў Саюзнай дзяржаве. Сёння для рэалізацыі ўсіх дамоўленасцяў важна прыбраць усе перашкоды на заканадаўчым узроўні, падкрэсліла спікер верхняй палаты парламента.