XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў 2026 годзе пройдзе ў Мінску і Мінскай вобласці
10 кастрычніка ў Мінску на сустрэчы старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава і Дзяржсакратар Саюзнай дзяржавы Сяргей Глазьеў абмеркавалі пытанні інтэграцыйнага парадку дня. За мінулы год тавараабарот у Саюзнай дзяржаве склаў больш за 50 млрд долараў. Гэта значны вынік, выкананыя 28 саюзных праграм.
Планы на найбліжэйшую перспектыву - узмацніць працу па эканамічным вектары. Менавіта таму XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які ў 2026 годзе пройдзе ў Мінску і Мінскай вобласці, прысвяцяць эканоміцы. Як адзначыла Наталля Качанава, міжрэгіянальныя гарызантальныя сувязі наладжаны. Важна не прапусціць магчымасці, якія сёння ёсць у рэгіёнаў.
Адно з пытанняў - бяспека ў Саюзе. І тут бакі абапіраюцца на зацверджаную ў снежні 2024-га Канцэпцыю бяспекі Саюзнай дзяржавы. Акрамя таго, сёння актыўна вядзецца праца па забеспячэнні роўных правоў грамадзян.
Так, у электаральнай кампаніі беларусы і расіяне - роўныя ўдзельнікі. Адпаведнае пагадненне ратыфікавана ў Саюзнай дзяржаве. Сёння для рэалізацыі ўсіх дамоўленасцяў важна прыбраць усе перашкоды на заканадаўчым узроўні, падкрэсліла спікер верхняй палаты парламента.