Як склаўся бульбяны сезон для Беларусі ў 2025 годзе?
Аўтар:Капіталіна Зінкевіч
У беларускіх аграрыяў сапраўды гарачая пара. Ужо намалацілі больш як 8 млн тон збожжа новага ўраджаю. Разам з тым з палёў убіраюць і другі хлеб - бульбу.
Для нашай краіны ўборка гэтай культуры - перыяд асабліва адказны і важны. У міжсезонне на прылаўках магазінаў павінна быць свая "бульба", і, што немалаважна, па даступных цэнах.
