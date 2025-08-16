Якую культуру называюць паўночнай алівай і чым карысны гэты прэміяльны прадукт

Культура для Беларусі з'яўляецца стратэгічнай, бо выкарыстоўваецца ў самых розных сферах - ад вытворчасці алею да атрымання біяпаліва, лекаў і касметыкі.

У 2025 годзе ў Беларусі плануецца сабраць не менш за 1 млн т рапсу. Як жа з яго атрымліваецца суперкарысны прадукт, (гл. у відэа).