Якую культуру называюць паўночнай алівай і чым карысны гэты прэміяльны прадукт

Беларускія прадпрыемствы пачалі вытворчасць рапсавага алею з насення новага ўраджаю. Як адзначаюць спецыялісты, якасць сыравіны ў 2025 годзе добрая. Усяго ў засекі плануецца адправіць не менш за 1 млн т рапсу.

Культура для Беларусі з'яўляецца стратэгічнай, бо выкарыстоўваецца ў самых розных сферах - ад вытворчасці алею да атрымання біяпаліва, лекаў і касметыкі.

У 2025 годзе ў Беларусі плануецца сабраць не менш за 1 млн т рапсу. Як жа з яго атрымліваецца суперкарысны прадукт, (гл. у відэа).