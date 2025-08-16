3.72 BYN
Якую культуру называюць паўночнай алівай і чым карысны гэты прэміяльны прадукт
Аўтар:Ілона Валынец
Беларускія прадпрыемствы пачалі вытворчасць рапсавага алею з насення новага ўраджаю. Як адзначаюць спецыялісты, якасць сыравіны ў 2025 годзе добрая. Усяго ў засекі плануецца адправіць не менш за 1 млн т рапсу.
Культура для Беларусі з'яўляецца стратэгічнай, бо выкарыстоўваецца ў самых розных сферах - ад вытворчасці алею да атрымання біяпаліва, лекаў і касметыкі.
У 2025 годзе ў Беларусі плануецца сабраць не менш за 1 млн т рапсу. Як жа з яго атрымліваецца суперкарысны прадукт, (гл. у відэа).