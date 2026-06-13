Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

159 рарытэтаў з Дзяржаўнага сховішча каштоўнасцей папоўняць фонды 7 музеяў Беларусі

Дзяржаўнае сховішча каштоўнасцей Міністэрства фінансаў Беларусі перадасць унікальныя прадметы ў фонды айчынных музеяў. Такая практыка ўжо стала традыцыйнай з 2014 года. Канфіскат і ювелірны лом з ламбардаў знаходзяць другое публічнае жыццё. Сярод атрымальнікаў сёлета сталі адразу 7 музеяў рэспубліканскага і рэгіянальнага значэння.

Іх статус пацверджаны экспертамі. Зусім дакладна 159 прадметаў маюць гісторыка-культурную каштоўнасць. Згодна з пастановай Савета Міністраў, да 1 лістапада бягучага года яны будуць залічаны на музейны баланс.

І гэта важная дзяржаўная місія. Рарытэты не хаваюць пад замком, а робяць гісторыю бачнай і даступнай (гл. відэа).

Разделы:

Культура