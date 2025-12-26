3.71 BYN
Аляксандр Яфрэмаў: Чалавек абавязаны развівацца да канца
Апошнімі днямі года сталі вядомыя лаўрэаты нацыянальнай прэміі "За духоўнае адраджэнне" і спецыяльнай прэміі Прэзідэнта дзеячам культуры і мастацтва.
У ліку намінантаў - мастацкі кіраўнік заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь Тэатра-студыі кінаакцёра Аляксандр Яфрэмаў. Пра чалавека з мноствам прафесійных роляў і амплуа.
Сапраўды народны, многімі любімы, што самае галоўнае, адданы роднай зямлі. Пра такіх людзей звычайна гавораць: "Калі таленавіты, то ва ўсім".
Аляксандр Яфрэмаў удастоены спецыяльнай прэміі Прэзідэнта за асабісты ўклад у развіццё і папулярызацыю тэатральнага і кінамастацтва.
Аляксандр Васільевіч стаў не проста прыкметнай, а ключавой фігурай у развіцці беларускага тэатральнага і кінамастацтва. За 30 з лішнім гадоў у прафесіі натхніў і працягвае натхняць юных акцёраў.
Некалі дырэктар кінастудыі "Беларусьфільм" вывеў на айчынную плёнку не адну карціну: "У профіль і анфас", "Родная справа", "Павадыр", "Снайпер", "Зброя", "Адплата". Герояў гэтых роляў, здаецца, памятае не адно пакаленне. Але не толькі экранным мастацтвам завалодаў увагай гледача - на рахунку рэжысёра і тэатральныя працы (больш падрабязна - глядзіце відэа).