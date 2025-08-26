3.69 BYN
Беларусь рыхтуецца адзначыць Дзень беларускага пісьменства - якія мерапрыемствы запланаваны
Наша краіна маштабна адзначыць Дзень беларускага пісьменства 6 і 7 верасня. Сёлета галоўныя тэмы - 500-годдзе выдання першай кнігі і 80-годдзе Вялікай Перамогі.
Маштабнае свята ўсіх нас чакае ў першыя выхадныя восені, а падрыхтоўка да яго пачалася ўжо зараз. Свята пачнецца 6 верасня ў Лідзе з маштабнага гала-канцэрта "Жывая класіка" з удзелам пераможцаў літаратурнага фестывалю розных гадоў. Апроч гэтага, пройдзе фестываль кнігі і прэсы, дзе аматары літаратуры змогуць сустрэцца з пісьменнікамі і даведацца пра іх творчыя планы, атрымаць аўтографы і пагутарыць на паэтычныя тэмы.
"Кожная вобласць рыхтуецца, каб прэзентаваць свой літаратурны патэнцыял. Рэгіянальныя саюзы пісьменнікаў будуць шырока прадстаўлены дэлегацыямі. У аматараў літаратуры будзе магчымасць сустрэцца з пісьменнікамі", - распавёў намеснік міністра інфармацыі Беларусі Дзяніс Язерскі.
Наперадзе шмат значных падзей, сярод якіх 3 верасня старт унікальнай экспедыцыі "Дарога да святыняў", мэтай якой з'яўляецца вывучэнне гістарычнай спадчыны і ўмацаванне духоўных сувязяў. Тады ж будзе падпісана пагадненне паміж Міністэрствам інфармацыі і Беларускай праваслаўнай царквой, якое пашырыць супрацоўніцтва ў сферы культуры і адукацыі.