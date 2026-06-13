3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Белтэлерадыёкампанія чакае на кастынг будучых зорак "Фактар.BY"
"Фактар.BY" гатовы запальваць новыя зоркі. Белтэлерадыёкампанія працягвае прыём заявак на самае папулярнае музычнае шоу краіны. Калі вы даўно марылі пра сцэну, запаўняйце анлайн-форму на сайце news.by, загружайце сваё відэа з выкананнем кампазіцыі а капэла, а лепш прыходзьце на жывое праслухоўванне.
Каманда праекта ўсіх чакае ў Брэсце, дзе кастынг прадоўжыцца 2 дні, затым эстафету прыме Пінск. На праслухоўванне запрашаюцца выканаўцы старэйшыя за 16 гадоў, абмежаванняў па верхнім узросце няма.
Фокус-група будзе шукаць таленты адразу для двух праектаў - "Фактар.BY" і "Фактар.BY 60+". У буйнейшых гарадах і абласных цэнтрах кастынг прадоўжыцца два дні.
Традыцыйнае выключэнне - сталіца. У Мінску праслухоўванні пачнуцца ў наступным месяцы - з 9 па 13 ліпеня ўключна. Традыцыйна менавіта ў сталіцы фіксуюць найбольшую колькасць ахвочых стаць удзельнікам праекта.
Не адкладайце свой шанц стаць знакамітым. Вам ужо споўнілася 16 і вы гатовы праспяваць на ўсю краіну, а можа быць, Вы выйшлі на заслужаную пенсію, але сэрца просіць песні?
Каманда самага рэйтынгавага тэлешоу чакае сустрэчы з талентамі з усёй краіны. Да сустрэчы на галоўнай музычнай сцэне краіны!