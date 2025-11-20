3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Да 80-годдзя Перамогі ў Нацыянальнай бібліятэцы прадставілі фотаработы і відэааповеды ветэранаў
Захаванне праўды аб вайне - частка агульнай гістарычнай памяці. У Мінску прадставілі расійскі праект "Партрэт эпохі". Яго прэзентавалі ўжо ў Маскве і Смаленску, а зараз - у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.
Да прагляду прапанавана больш за 20 фотаработ і відэааповедаў ветэранаў - удзельнікаў баёў, дзяцей вайны і працаўнікоў тылу. Самай старэйшай гераіні - 107 гадоў. Кожны партрэт з'яўляецца гісторыяй аб жыцці і цане Перамогі.
"Гэта сапраўды ўнікальныя людзі, гэта залаты фонд краіны", - адзначыў намеснік старшыні Камітэта Савета Федэрацыі Федэральнага сходу Расіі Уладзімір Кожын.
Аўтарам ініцыятывы да 80-годдзя Вялікай Перамогі з'яўляецца Вера Мажырына - член Саюза фотамастакоў Расіі. Больш гісторый удзельнікаў можна паглядзець на афіцыйным сайце праекта.