Да 80-годдзя Перамогі ў Нацыянальнай бібліятэцы прадставілі фотаработы і відэааповеды ветэранаў

Захаванне праўды аб вайне - частка агульнай гістарычнай памяці. У Мінску прадставілі расійскі праект "Партрэт эпохі". Яго прэзентавалі ўжо ў Маскве і Смаленску, а зараз - у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.