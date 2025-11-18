3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Фінал конкурсу "Радыётрыумф" адбудзецца 19 лістапада ў Палацы Рэспублікі
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
19 лістапада ўся медыясупольнасць - на хвалях Беларускага радыё. Пік стагоддзя чакаецца ў Палацы Рэспублікі, дзе абвесцяць вынікі Нацыянальнага конкурсу "Радыётрыумф". Што атрымаюць ва ўзнагароду заслужаныя галасы? І якія песні прагучаць у эфіры свята?
Яны гучалі "з кожнага праса" і сталі хітамі выключна дзякуючы радыёкропкам. Спецыяльна да стагоддзя Беларускага радыё мелодыі савецкіх салістаў і легендарных ВІА дасталі з фанатэкі, якая знаходзіцца на вул. Чырвонай, 4. Па-новаму іх праспяюць трыумфатары "Фактар.BY" (глядзіце відэа).