3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Мінкультуры запрашае мастакоў на конкурс па афармленні візуальнага аблічча дзіцячых устаноў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Майстры пэндзля і колеру змогуць унесці свой ўклад у візуальнае аблічча дзіцячых і маладзёжных устаноў. Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь абвясціла конкурс па стварэнні твораў выяўленчага мастацтва.
25 маляўнічых прац аформяць інтэр'еры памяшканняў устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ў сферы культуры ў рэгіёнах краіны і ў Мінску. Да ўдзелу запрашаюцца прафесійныя мастакі і іншыя творчыя працаўнікі з дзеючым сертыфікатам, а таксама студэнты творчых ВНУ. Праект рэалізуецца па дзяржаўным сацыяльна-творчым заказе. Прыём заявак працягнецца да 15 снежня 2025 года.