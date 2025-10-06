3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў святкуе сваё 10-годдзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Думкі, выказванні і галасы прадстаўлены ў мастацкіх устаноўках. Выставачныя залы ў Мінску на вул. Някрасава, 3 - месца для дыялогу і зваротнай сувязі.
Праект "Архіў. Прастора паміж" працягвае серыю маштабных канцэптуальных выстаў. Менавіта тут нараджаецца і жыве сучаснае беларускае мастацтва.
Маладыя аўтары прысвяцілі свае працы 10-годдзю заснавання Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў Беларусі.
Выставачны праект, прысвечаны архіву памяці і часу, гэта ўвасобленыя магчымасці маладых аўтараў, якія эксперыментуюць і дэманструюць актуальныя мастацкія практыкі і іх разнастайныя спалучэнні. Азнаёміцца з "інтэлектуальнымі" экспазіцыямі можна да 23 лістапада.