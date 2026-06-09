3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
У Маладзечне праходзіць форум духавой музыкі "Майскі вальс"
Аўтар:Наталля Бардзілоўская
Непаўторнай музычнай атмасферай ужо напоўнены Маладзечна. Тут праходзіць другі дзень XXV Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі.
Гэта свята нарадзілася 45 гадоў таму ў Вілейцы. У 1981 годзе прайшоў першы марш-парад. На ім прысутнічала 4 калектывы, 63 музыканты. 10 чэрвеня ў Маладзечне прысутнічаюць 400 удзельнікаў, прадстаўнікі з усіх куткоў Мінскай вобласці, у тым ліку з Мінска.
Гучыць самая розная музыка, дырыжоры зменяюць адзін аднаго. Фестываль - только частка Нацыянальнага фестывалю беларускай песні и паэзіі.