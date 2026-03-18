3.65 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
19 сакавіка адбыўся фінал рэспубліканскага конкурсу "100 ідэй для Беларусі"
Авіякасмічныя тэхналогіі, біяіндустрыя, лічбавая медыцына і IT-сектар - гэтыя і іншыя напрамкі прэзентавалі 19 сакавіка ў Мінску ў фінале рэспубліканскага конкурсу "100 ідэй для Беларусі".
Старт праекту далі яшчэ ў верасні 2025 года: тады маладыя навукоўцы з усёй краіны падалі 1300 заявак. Затым прайшоў шматступенчаты адбор: раённыя, абласныя і ўніверсітэцкія этапы.
Ужо 15 гадоў маладыя навукоўцы, студэнты і школьнікі прыдумваюць, як мадэрнізаваць вектары эканомікі, прамысловасці, аховы здароўя. 19 сакавіка прайшоў апошні этап конкурсу "100 ідэй для Беларусі". На гранд-фінале былі прадэманстраваны 173 праекты.
Напрыклад, электравеласіпед з інтэлектуальным кіраваннем - справа рук двух школьнікаў. Вынаходка пазіцыянуецца як паўнавартасная альтэрнатыва аўтамабілю. Галоўныя асаблівасці мадэлі - круіз-кантроль і сістэма відэаназірання.
Веласіпед сабраны з беларускіх камплектуючых і лёгка адаптуецца як для гарадскіх умоў, так і для загарадных паездак.
Усе інавацыйныя распрацоўкі размеркаваны па 10 намінацыях - ад лепшых бізнес-ідэй да аграпрамысловасці. Так, вектар АПК сабраў больш як 10 ініцыятыў, распрацоўка аднаго з фіналістаў (лічбавыя сістэмы кіравання разумнай гаспадаркай) зацікавіла ўвагу многіх.
Уладзімір Пярцоў, першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі, ацаніў распрацоўкі і звярнуўся да юных вынаходнікаў: "Я жадаю вам сапраўдных творчых перамог і, самае галоўнае, укаранення вашых вынаходак у розныя сферы: прамысловасці, сельскай гаспадаркі, хіміі, IT-культуры - ва ўсе сферы Рэспублікі Беларусь".
Сваю гісторыю конкурс вядзе з 2011 года. За гэты час з 20 тыс. заявак больш чым 3 500 праектаў атрымалі пуцёўку ў жыццё і зараз укаранёныя на беларускіх прадпрыемствах.
Трыумфатары 2026 года могуць прэтэндаваць на падтрымку спецфонду Прэзідэнта Беларусі і атрымаць сродкі ад Беларускага інавацыйнага фонду на распрацоўку бізнес-планаў.
Любая вялікая дзяржава будуецца не на імпарце, а на спадчыне сваіх розумаў. І за кожным дыпломам пераможцы стаіць не проста прэмія, а пуцёўка ў жыццё для ідэй, якія знаходзяць сваё ўвасабленне, тым самым робячы мацней усю Беларусь.