19 сакавіка адбыўся фінал рэспубліканскага конкурсу "100 ідэй для Беларусі"

Авіякасмічныя тэхналогіі, біяіндустрыя, лічбавая медыцына і IT-сектар - гэтыя і іншыя напрамкі прэзентавалі 19 сакавіка ў Мінску ў фінале рэспубліканскага конкурсу "100 ідэй для Беларусі".

Ужо 15 гадоў маладыя навукоўцы, студэнты і школьнікі прыдумваюць, як мадэрнізаваць вектары эканомікі, прамысловасці, аховы здароўя. 19 сакавіка прайшоў апошні этап конкурсу "100 ідэй для Беларусі". На гранд-фінале былі прадэманстраваны 173 праекты.

Веласіпед сабраны з беларускіх камплектуючых і лёгка адаптуецца як для гарадскіх умоў, так і для загарадных паездак.