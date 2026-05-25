27 мая Вальфовіч у рамках Міжнароднага форуму па бяспецы правядзе шэраг двухбаковых сустрэч

У Маскве працягвае працу I Міжнародны форум па бяспецы, які сабраў у сабе дэлегацыі з больш як 100 краін. Напярэдадні там адкрылася выстава "Генацыд савецкага народа", якую наведалі сакратары Саветаў бяспекі Беларусі і Расіі.