3.85 BYN
2.75 BYN
3.21 BYN
27 мая Вальфовіч у рамках Міжнароднага форуму па бяспецы правядзе шэраг двухбаковых сустрэч
У Маскве працягвае працу I Міжнародны форум па бяспецы, які сабраў у сабе дэлегацыі з больш як 100 краін. Напярэдадні там адкрылася выстава "Генацыд савецкага народа", якую наведалі сакратары Саветаў бяспекі Беларусі і Расіі.
Гэта асветніцкі праект, які раскрывае гістарычныя факты пра злачынствы нацыстаў і іх памагатых у гады Вялікай Айчыннай вайны. Экспазіцыя заснавана на архіўных дакументах, фатаграфіях і ўспамінах сведак.
Акрамя таго, сакратары Саветаў бяспекі Беларусі і Расіі агледзелі стэнды кампаній, на якіх прадстаўлена ваенная тэхніка, абсталяванне і мадэлі транспартных комплексаў выяўлення і ліквідацыі беспілотнікаў.
Таксама 27 мая ў рамках форуму Аляксандр Вальфовіч правядзе двухбаковыя сустрэчы з прадстаўнікамі Кітая, Ірана, М'янмы, Манголіі і Пакістана.