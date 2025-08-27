Акцэнт на моладзь. Гродна прымае акцыю "Беларусь адзіная"

Якой бачым Беларусь у будучыні, распавядзём пра галоўныя тэзісы і атмасферу адкрытага дыялогу.

Пляцоўкай для правядзення акцыі "Беларусь адзіная" ў Гродне выбраны Купалаўскі ўніверсітэт. І гэта невыпадкова. У дыялогу акцэнт на моладзь, дапамога ў рэалізацыі іх ініцыятыў і праектаў, захаванне гістарычнай памяці. Таму ў зале студэнты ўсіх ВНУ горада.