Акцэнт на моладзь. Гродна прымае акцыю "Беларусь адзіная"

28 жніўня Гродна прымае акцыю "Беларусь адзіная". Фармат сустрэчы нязменны: адкрыты дыялог пра самае важнае - гэта духоўныя каштоўнасці, захаванне гістарычнай памяці, наша незалежнасць.

Якой бачым Беларусь у будучыні, распавядзём пра галоўныя тэзісы і атмасферу адкрытага дыялогу.

Рэспубліканская інфармацыйна-асветніцкая акцыя

Пляцоўкай для правядзення акцыі "Беларусь адзіная" ў Гродне выбраны Купалаўскі ўніверсітэт. І гэта невыпадкова. У дыялогу акцэнт на моладзь, дапамога ў рэалізацыі іх ініцыятыў і праектаў, захаванне гістарычнай памяці. Таму ў зале студэнты ўсіх ВНУ горада.

Менавіта ад моладзі залежыць, якім будзе заўтрашні дзень краіны. Амбіцыйныя і неабыякавыя, кожны ў сваёй сферы асвойвае новыя тэхналогіі, распрацоўвае праекты будучыні. Усё для паляпшэння якасці жыцця беларусаў.

Такія сустрэчы дапамагаюць вызначыць новыя арыенціры і пабудаваць паспяховую стратэгію будучыні (падрабязнасці ў відэа).