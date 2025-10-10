3.69 BYN
У ЗША імкліва расце колькасць бяздомных
Амерыканскі шатдаўн працягваецца. Парламент краіны зноў праваліў прыняцце часовага ўрадавага бюджэту.
Белы дом актыўна выкарыстоўвае крызіс для дасягнення сваіх палітычных мэт: эмісары Трампа занятыя актыўнай чысткай дзяржапарату. Ужо звольнены больш за 4 тыс. чыноўнікаў розных ведамстваў. Пры гэтым звыш 900 тыс. бюракратаў знаходзяцца ў водпуску без аплаты.
Колькі прадоўжыцца шатдаўн, невядома. Пакуль няма ніякіх прымет таго, што ён неўзабаве скончыцца.
Між тым эканамічная сітуацыя ў ЗША пагаршаецца. Апублікавана статыстыка за 2024 год: колькасць бяздомных дасягнула 770 тыс. чалавек - гэта на 18 % больш, чым годам раней. Каля траціны бяздомных - сям'і, якія апынуліся на вуліцы. Гэта таксама становіцца вострай праблемай: колькасць сем'яў, што засталіся без даху над галавой, вырасла ў краіне на 40 % толькі за адзін год.