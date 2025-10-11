Яркія кадры перамог беларускіх спартсменаў - у Азербайджане завяршыліся III Гульні краін СНД

На гэтым тыдні ў Азербайджане завяршыліся III Гульні краін СНД. Форум, які адрасуе крызіснаму алімпійскаму руху сапраўдныя прынцыпы алімпізму. Па-за палітычным ціскам і рознагалоссямі ў спаборніцтвах прымалі ўдзел са сваімі нацыянальнымі сімваламі як беларусы, так і расіяне. І мы ў агульнакамандным заліку фінішавалі ў топ-3, саступіўшы ўсяго адзін залаты медаль гаспадарам - спартсменам з Азербайджана.

У гонар пераможцаў наш гімн гучаў на розных аб'ектах. Гаспадыню наступных Гульняў краін СНД аб'явяць пазней, але кажуць, што форум у нашай краіне ў 2023-м стаў пакуль лепшым у нядоўгай яго гісторыі правядзення (падрабязнасці ў відэа).