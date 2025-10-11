3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Кошт паслуг ЖКГ у Беларусі і на Захадзе - дзе ў абагравальны сезон да людзей ставяцца лепш
Аўтар:Аліна Лапо
На наступным тыдні сіноптыкі абяцаюць пахаладанне, але камунальныя службы ўважліва сочаць за прагнозам. Абагравальны сезон у краіне ў разгары, таму нашым жыхарам хвалявацца не варта.
А вось у еўрапейцаў рахункі на ЖКП выклікаюць цалкам іншыя эмоцыі. Халодны душ рэальнасці абліў нашых заходніх суседзяў імклівым ростам кошту тарыфаў і рэсурсаў. Ці трэба гаварыць, што гэта вынік недальнабачнай палітыкі? Разбяромся ў сюжэце (гл. у відэа).