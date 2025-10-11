Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Беларусі чакаецца моцны вецер і першы снег

Ліквідацыя наступстваў непагадзі ў Віцебскай і Мінскай абласцях

Ратавальнікі ліквідуюць наступствы непагадзі ў Віцебскай і Мінскай абласцях. Вецер парывамі да 20 м/с пашкодзіў у аграгарадку Светласельскі і гарадскім пасёлку Шуміліна дахі 4 шматкватэрных дамоў і балконы яшчэ ў двух жылых будынках, а таксама аўтамабіль. Зафіксавана падзенне дрэва. Яшчэ некалькі ўпалі ў Наваполацку, Докшыцкім і чатырох раёнах Мінскай вобласці.

У Крупках пашкоджаны дахі дамоў

У Крупскім раёне моцны вецер зрываў дахі з будынкаў. Пашкоджаны дахі трох прыватных і двух шматкватэрных жылых дамоў, аднаго адміністрацыйнага будынка. Зараз аварыйныя службы ўхіляюць наступствы стыхіі. Ідзе распілоўка і ўборка дрэў. Паводле аператыўнай інфармацыі, пацярпелых няма.

І ўжо ў ноч на панядзелак у Беларусі можа выпасці першы снег. Новы тыдзень пачнецца з жоўтага ўзроўню небяспекі. Прагназуецца моцны вецер парывамі да 20 м/с.

Дождж падтапіў дарогі ў Мінску

12 кастрычніка па краіне прайшлі і ліўні. Дождж падтапіў дарогі ў Мінску. Работа некалькіх тралейбусных маршрутаў была парушана - рух ужо адноўлены.

Ліўні і шквалы - таксама на сабе сёння адчулі жыхары Салігорска.

