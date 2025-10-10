У Варшаве прайшоў мітынг з патрабаваннем адстаўкі ўрада

За апошнія месяцы агульнаэканамічная сітуацыя ў краіне пагоршылася: інфляцыя, беспрацоўе, спусташэнне мясцовага бізнесу. Асабліва абурае палякаў міграцыйная палітыка ўлад: у краіне пражывае каля 1 млн украінцаў, а згодна з так званым іміграцыйным пактам у краіну павінны прыбыць дзясяткі тысяч выхадцаў з Афрыкі і Азіі.