У Варшаве прайшоў мітынг з патрабаваннем адстаўкі ўрада
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Палякі патрабуюць неадкладнай адстаўкі ўрада. Кабінет міністраў вельмі праеўрапейскі і таму антыпольскі, лічаць удзельнікі мітынгу.
Шматтысячная акцыя прайшла 11 кастрычніка ў цэнтры Варшавы. Людзей на вуліцы вывела польская апазіцыя.
За апошнія месяцы агульнаэканамічная сітуацыя ў краіне пагоршылася: інфляцыя, беспрацоўе, спусташэнне мясцовага бізнесу. Асабліва абурае палякаў міграцыйная палітыка ўлад: у краіне пражывае каля 1 млн украінцаў, а згодна з так званым іміграцыйным пактам у краіну павінны прыбыць дзясяткі тысяч выхадцаў з Афрыкі і Азіі.