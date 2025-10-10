3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
На межах ЕС запрацавала сістэма EES
12 кастрычніка Еўрасаюз запусціў новую сістэму пагранічнага кантролю. Яна ўжо дзейнічае на межах Літвы і Латвіі, а неўзабаве запрацуе і на польскай мяжы.
Сістэмай EES прадугледжана, што пагранічнікі пачнуць збіраць біяметрычныя даныя кожнага падарожніка, не які з'яўляецца грамадзянінам ЕС. Акрамя таго, тых, хто ўязджае, стануць фатаграфаваць. Робіцца гэта з мэтай узмацнення кантролю за перасячэннем межаў Еўрасаюза. Пры гэтым пагранічнікі перастануць ставіць у пашпарты штампы, увесь улік уездаў-выездаў стане выключна электронным.
Падключыцца да сістэмы аказаліся гатовы не ўсе краіны ЕС: напрыклад, у Германіі з ёй працуюць пакуль толькі пагранічнікі аэрапорта ў Франкфурце. Паўсюдны і канчатковы пераход на электронны ўлік уездаў-выездаў чакаецца к вясне.