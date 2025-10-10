3.69 BYN
"Белавія" выканала рэйс на в'етнамскі востраў Фукуок - пасажыры падзяліліся эмоцыямі
Аўтар:Вікторыя Шаркова
"Белавія" працягвае пашыраць геаграфію дальнемагістральных вылетаў. 11 кастрычніка нацыянальны авіяперавозчык сумесна з кансалідатарам рэйсаў выканаў першы чартарны палёт на востраў Фукуок. Гэта адна з галоўных курортных жамчужын В'етнама. Мяккі клімат, чыстыя воды Сіямскага заліва і беласнежны пясок робяць кірунак сапраўдным раем для аматараў новых уражанняў і экзотыкі (падрабязнасці ў відэа).