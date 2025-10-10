Глядзець анлайнПраграма ТБ
Амалія Сухан прадставіла Беларусь песняй "Зрабі гучней любоў" на конкурсе "Наша пакаленне"

Фінал Міжнароднага конкурсу дзіцячай аўтарскай песні "Наша пакаленне" на маскоўскай Live Арэне завяршыўся. Мадагаскар становіцца пераможцам (311 балаў ад журы і тэлегледачоў). Беларусь на 4 месцы. Да 3-га не хапіла ўсяго 1 бала. Галоўная музычная падзея кастрычніка аб'яднала на адной сцэне краіны БРІКС, Афрыкі і Азіі. Упершыню далучылася і Амерыка. Беларусь з песняй "Зрабі гучней любоў" прадставіла 13-гадовая мінчанка Амалія Сухан (падрабязнасці ў відэа).

Убачыць грандыёзнае шоу, якое аб'яднала 16 краін, беларусы змогуць 12 кастрычніка на тэлеканалах "Беларусь 1" і "Беларусь 24" у 18:.30. Не прапусціце! Уся апошняя інфармацыя з закулісся конкурсу і галоўнай сцэны ў "Панараме" на "Беларусь 1" у 21:00.

