Амалія Сухан прадставіла Беларусь песняй "Зрабі гучней любоў" на конкурсе "Наша пакаленне"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Фінал Міжнароднага конкурсу дзіцячай аўтарскай песні "Наша пакаленне" на маскоўскай Live Арэне завяршыўся. Мадагаскар становіцца пераможцам (311 балаў ад журы і тэлегледачоў). Беларусь на 4 месцы. Да 3-га не хапіла ўсяго 1 бала. Галоўная музычная падзея кастрычніка аб'яднала на адной сцэне краіны БРІКС, Афрыкі і Азіі. Упершыню далучылася і Амерыка. Беларусь з песняй "Зрабі гучней любоў" прадставіла 13-гадовая мінчанка Амалія Сухан (падрабязнасці ў відэа).
Убачыць грандыёзнае шоу, якое аб'яднала 16 краін, беларусы змогуць 12 кастрычніка на тэлеканалах "Беларусь 1" і "Беларусь 24" у 18:.30. Не прапусціце! Уся апошняя інфармацыя з закулісся конкурсу і галоўнай сцэны ў "Панараме" на "Беларусь 1" у 21:00.