У ДТЗ загінулі 3 катарскія дыпламаты, якія накіроўваліся ў Егіпет для ўдзелу ў саміце
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Перад самітам міру адбылася трагедыя. Тры дыпламаты з Катара, якія накіроўваліся ў Егіпет для ўдзелу ў мерапрыемстве, загінулі ў ДТЗ у Шарм-эль-Шэйху.
13 кастрычніка ў горадзе збяруцца лідары дзясяткаў краін. У іх прысутнасці будзе падпісаны дагавор, які пакладзе канец кровапраліццю ў сектары Газа.
Аб сваім удзеле ў саміце міру заявіў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, а таксама большасць еўрапейскіх лідараў.
Пакуль мірныя дамоўленасці бакамі выконваюцца: Ізраіль пачаў адвод войскаў, адкрыты прапускныя пункты на мяжы сектара Газа і Егіпта. У рэгіёне спыніліся ваенныя дзеянні, якія забралі жыцці 67 тыс. палесцінцаў і больш чым 1 тыс. ізраільцян.