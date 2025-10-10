Глядзець анлайнПраграма ТБ
У ДТЗ загінулі 3 катарскія дыпламаты, якія накіроўваліся ў Егіпет для ўдзелу ў саміце

Перад самітам міру адбылася трагедыя. Тры дыпламаты з Катара, якія накіроўваліся ў Егіпет для ўдзелу ў мерапрыемстве, загінулі ў ДТЗ у Шарм-эль-Шэйху.

13 кастрычніка ў горадзе збяруцца лідары дзясяткаў краін. У іх прысутнасці будзе падпісаны дагавор, які пакладзе канец кровапраліццю ў сектары Газа.

Аб сваім удзеле ў саміце міру заявіў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, а таксама большасць еўрапейскіх лідараў.

Пакуль мірныя дамоўленасці бакамі выконваюцца: Ізраіль пачаў адвод войскаў, адкрыты прапускныя пункты на мяжы сектара Газа і Егіпта. У рэгіёне спыніліся ваенныя дзеянні, якія забралі жыцці 67 тыс. палесцінцаў і больш чым 1 тыс. ізраільцян.

