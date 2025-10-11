3.69 BYN
Прафтэх як пуцёўка ў жыццё: надзейнае рамяство і старт галавакружнай кар'еры
Аўтар:Стэфанія Віннічак
Кастрычнік адзначыўся ў календары беларусаў россыпам святочных падзей і памятных дат. На мінулым тыдні сістэме прафесійнай адукацыі Беларусі споўнілася 85 гадоў! Кожны год тысячы выпускнікоў каледжаў прыходзяць на прадпрыемствы краіны, каб стаць надзейнай апорай беларускай эканомікі і сацыяльнай сферы.
Іх гісторыя - лепшы доказ, што сучасная прафесійная адукацыя ў Беларусі - гэта ў першую чаргу пра рэальныя кампетэнцыі. Гэта і пра людзей, якія ўмеюць рабіць тое, што нельга купіць за грошы - беларуская якасць. Аб тых, хто напрамую адказвае за ВУП, раскажам у сюжэце (гл. відэа).