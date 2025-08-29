3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены ў Беларусі ў апошні дзень лета
Да плюс 33 градусаў і месцамі навальніцы чакаюцца ў Беларусі 31 жніўня. Пра гэта БЕЛТА паведамілі ў Рэспубліканскім цэнтры па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
У нядзелю, 31 жніўня, у краіне будзе дзейнічаць аранжавы ўзровень небяспекі. У дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі максімальная тэмпература паветра дасягне 30-33 градусы цяпла.
Прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі, пераважна па заходняй палове, чакаюцца кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў 4-9 м/с, пры навальніцах парывы да 14 м/с.
Тэмпература паветра мінімальная ўначы ад 13 да 19 градусаў цяпла, месцамі плюс 11-12, максімальная днём складзе ад 27 да 33 градусаў цяпла, у заходніх і паўночна-заходніх раёнах - 22-26 градусаў.