Добрая справа: заробленыя сродкі на суботніку дапамогуць завяршыць галоўны музейны праект Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ужо заўтра, 18 красавіка, уся краіна выйдзе на добрую справу - рэспубліканскі суботнік. Для беларусаў гэта не проста працоўная акцыя па добраўпарадкаванні зямлі, на якой жывеш.
Заробленыя ад правядзення вясновага суботніка сродкі сёлета накіруюць на стварэнне пастаяннай экспазіцыі самага грандыёзнага і знакавага праекта ў сферы культуры - Нацыянальнага гістарычнага музея. Будаўніча-мантажныя работы на аб'екце выкананы на 80 %.
Сам аб'ект і напаўненне візітнай карткі краіны - унікальныя. Практычна ўвесь матэрыял, які выкарыстоўваецца ў будаўніцтве, айчыннай вытворчасці. Спецыяльна для новага будынка Нацыянальнага гістарычнага музея беларускія прадпрыемствы ствараюць эксклюзіўныя прадметы і матэрыялы для напаўнення інтэр'еру залаў.