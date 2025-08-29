Глядзець анлайнПраграма ТБ
Эвалюцыя баявой тэхнікі або беларускае мастацтва ваяваць і прадухіляць вайну

Навіны, звязаныя са зброяй, шмат у чым складаюць парадак дня сусветных мас-медыя. У топе нязменна ракеты. Тут зрухаў, змяненняў, новых тэхналогій, прарываў і правалаў у лішку для штодзённых паведамленняў.

Актуальнасць тэмы абумоўлена не толькі актыўным прымяненнем узораў непасрэдна на полі бою. Валоданне неабходнай колькасцю і якасцю ў сферы ракетных тэхналогій дазваляе краінам стрымліваць агрэсію. Такая і стратэгія Беларусі (падрабязнасці ў відэа).