Эвалюцыя баявой тэхнікі або беларускае мастацтва ваяваць і прадухіляць вайну
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Навіны, звязаныя са зброяй, шмат у чым складаюць парадак дня сусветных мас-медыя. У топе нязменна ракеты. Тут зрухаў, змяненняў, новых тэхналогій, прарываў і правалаў у лішку для штодзённых паведамленняў.
Актуальнасць тэмы абумоўлена не толькі актыўным прымяненнем узораў непасрэдна на полі бою. Валоданне неабходнай колькасцю і якасцю ў сферы ракетных тэхналогій дазваляе краінам стрымліваць агрэсію. Такая і стратэгія Беларусі (падрабязнасці ў відэа).