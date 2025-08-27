3.69 BYN
Гігін: У акцыі "Беларусь адзіная" прымаюць удзел людзі самых розных узростаў
Гродна пераймае эстафету ў Барысава, дзе стартавала рэспубліканская акцыя "Беларусь адзіная". На дыялогавых пляцоўках гучаць самыя актуальныя пытанні - ад духоўнасці і захавання гістарычнай памяці да эканомікі і моладзевай палітыкі.
Вадзім Гігін, старшыня праўлення беларускага таварыства "Знание", гендырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі:
"У акцыі "Беларусь адзіная" прымаюць удзел людзі самых розных узростаў, але моладзь - гэта як раз тая аўдыторыя, якой неабходна матываваць размову пра будучыню, яны павінны будаваць сваё жыццё тут, як яны яго бачаць, чаго яны жадаюць. Наогул пляцоўка гродзенскага ўніверсітэта вельмі падабаецца. Заўсёды сустрэчы, якія тут праходзяць, адкрытыя, шчырыя, яны сапраўды настройваюць на прамы дыялог з нашай аўдыторыяй".
Традыцыйна акцыя праходзіць па ўсёй краіне напярэдадні Дня народнага адзінства. Пасля Гродна марафон прыме Гомельская вобласць. Эксперты і грамадскасць абмяркоўваюць стратэгію будучыні краіны.