3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Кубракоў: Беларусь можа дапамагчы Пакістану ў падрыхтоўцы супрацоўнікаў праваахоўных органаў
Беларусь гатова аказаць дапамогу Пакістану ў падрыхтоўцы супрацоўнікаў праваахоўных органаў - заявіў міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Наша дэлегацыя МУС знаходзіцца з візітам у гэтай краіне. Напярэдадні адбылася рабочая сустрэча кіраўніка беларускага ведамства з пакістанскім калегам. Бакі абмеркавалі пытанні сумеснай працы, абмяняліся меркаваннямі аб перспектывах развіцця двухбаковых адносін.
У першую чаргу гэта датычыцца такіх кірункаў службовай дзейнасці, як процідзеянне пазапраўнаму абароту наркотыкаў, нелегальнай міграцыі і тэрарызму. Беларусь мае значны вопыт і адпрацаваную сістэму падрыхтоўкі кадраў па розных спецыяльнасцях для праваахоўных органаў замежных дзяржаў і гатова аказаць садзейнічанне ў дадзеным пытанні, падкрэслілі ў МУС.