Масленічны тыдзень стартуе ў Беларусі: як правядуць зіму ў Мінску

Стартуе Масленічны тыдзень. Адно з самых смачных народных святаў прынята сустракаць з блінамі, песнямі і карагодамі. Правядуць зіму і сустрэнуць вясну ў сталіцы на некалькіх лакацыях. Цэнтральнай падзеяй стане народнае гулянне "Масленічныя святкі - бліны ды аладкі" на пляцоўцы каля Палаца спорту. Таксама гасцей чакаюць у Цэнтральным батанічным садзе, Беларускім музеі народнай архітэктуры і побыту. І кожны раён рыхтуе святочныя гулянні і кірмашы з пачастункамі.

Тыдзень завершыцца Дараванай нядзеляй. На змену Масленіцы прыйдзе Вялікі пост, які прадоўжыцца 40 дзён.

