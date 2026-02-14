3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Масленічны тыдзень стартуе ў Беларусі: як правядуць зіму ў Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Стартуе Масленічны тыдзень. Адно з самых смачных народных святаў прынята сустракаць з блінамі, песнямі і карагодамі. Правядуць зіму і сустрэнуць вясну ў сталіцы на некалькіх лакацыях. Цэнтральнай падзеяй стане народнае гулянне "Масленічныя святкі - бліны ды аладкі" на пляцоўцы каля Палаца спорту. Таксама гасцей чакаюць у Цэнтральным батанічным садзе, Беларускім музеі народнай архітэктуры і побыту. І кожны раён рыхтуе святочныя гулянні і кірмашы з пачастункамі.
Тыдзень завершыцца Дараванай нядзеляй. На змену Масленіцы прыйдзе Вялікі пост, які прадоўжыцца 40 дзён.