Міжнародны дзень роднай мовы: гаворым і спяваем па-беларуску

Наша мова жыве ў творах пісьменнікаў і ў нашым жыцці. На працягу ўсяго тыдня па ўсёй краіне праходзілі адукацыйна-асветніцкія мерапрыемствы: чытанні, конкурсы, дыктоўкі і выставы. Мова гучыць у бібліятэках, музеях, тэатрах - там дэкламуюць вершы беларускіх класікаў.

Беларуская мова дзеліцца на старажытную і сучасную, гэтая ўмоўная мяжа паміж 19-м і 20-м стагоддзем, так званы час заняпаду. Менавіта літаратурная мова пачала фарміравацца дзесьці 100 гадоў таму, і яна лічыцца самай маладой сярод усходнеславянскіх.

Сёння беларускую мову ведае нават штучны інтэлект. Пры дапамозе нейронкі ўжо ствараюць беларускамоўныя песні. Так, галоўны рэдактар газеты "Навука" Сяргей Дубовік з дапамогай новых тэхналогій выпускае песні з народным матывам. Штучны інтэлект стварае музыку, робіць ілюстрацыі да кліпа і спявае па-беларуску.

Цікавы факт. У Беларусі дыялектная мова багацейшая за літаратурную. У кожным рэгіёне Сінявокай ёсць свае гаворкі, якія і ствараюць багатую моўную скарбніцу. Іх вывучэннем і папулярызацыяй сёння займаецца Нацыянальная акадэмія навук. Што даказвае - беларуская мова жыве, развіваецца і пашыраецца.