Музыка, фуд-корт, прызы. Байк-фестываль - яркая падзея Лідскага рэгіёна
Шум матораў, драйв, рок і мора эмоцый. Так праходзіць XVII Міжнародны лідскі мотафестываль. Мерапрыемства даўно стала брэндам і адным з самых маштабных у рэгіёне. Арганізатары здзіўляюць гасцей - музыка, фуд-корт, прызы, галоўны з якіх - новы матацыкл "Мінск". За яго пазмагаюцца ўсе ўдзельнікі мотафестывалю.
Ярка, відовішчна і вельмі шумна - міжнародны лідскі мотафестываль праходзіць ужо 17-ы раз і кожны год збірае ўсё больш удзельнікаў. Іх геаграфія, дарэчы, вельмі шырокая. Байкеры прыехалі з усіх куткоў Беларусі, а яшчэ з Расіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Польшчы і Германіі. Беларусь як заўсёды сустракае гасцінна.
Сёлета колькасць удзельнікаў фестывалю б'е ўсе рэкорды, калона матацыклістаў расцягнулася больш як на 15 кіламетраў. І такім мотапарадам байкеры ўязджалі ў Ліду, дзе іх сустракалі мясцовыя жыхары.
Байк-фестываль - гэта заўсёды яркая падзея для Лідскага рэгіёна. Многія жыхары горада выходзяць на вуліцы паглядзець на парадную калону з тысячы матацыклістаў. Кожны байкер стварае сваім выглядам індывідуальны і аўтэнтычны вобраз. Культура і традыцыі байкераў - матацыклы, музыка, сімволіка - гэта цэлы сусвет. А яшчэ такія мерапрыемствы дапамагаюць гасцям нашай краіны ў поўнай меры адчуць беларускі менталітэт і гасціннасць.