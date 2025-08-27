3.69 BYN
Нацбібліятэка Беларусі запрашае ў падарожжа ў часе і прасторы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У падарожжа ў часе і прасторы запрашае адправіцца Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Там запусцілі выставачны праект "Хранатоп сталічных метамарфоз".
Больш як 200 экспанатаў знаёмяць наведвальнікаў з гісторыяй Мінска і яго архітэктурным абліччам. Гэта кнігі, рэдкія фатаграфіі, чарцяжы і планы ўжо рэалізаваных і толькі задуманых праектаў. Тэма прымеркавана да Года добраўпарадкавання і Дня Незалежнасці. Да прагляду экспазіцыя даступна да 16 лістапада. Уваход па чытацкім білеце або білеце сацыякультурнага цэнтра.