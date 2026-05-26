Новы комплекс "Марыя" пачаў пракладку тунэляў Зеленалужскай лініі мінскага метро
Аўтар:Ілья Цвяткоў
Значны імпульс будаўніцтву метро. Тунэлепраходчы комплекс "Марыя" 27 мая афіцыйна заступіў на падземную вахту. Пасля ўрачыстага старту 500-тонная машына пачынае свідраваць грунт. У выніку тэмпы будаўніцтва новых станцый павялічацца ўдвая.
"Марыя" будзе працаваць у тандэме з "Алесяй". Спачатку пракладзе тунэль ад станцыі "Парк Дружбы народаў" да "Камароўскай". Гэты ж комплекс у перспектыве будзе задзейнічаны і на будаўніцтве 4-й, кальцавой веткі сталічнай падземкі (гл. відэа).