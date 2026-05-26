Пад Мінскам завяршаюць будаўніцтва новага цяплічнага комплексу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пад Мінскам завяршаюць будаўніцтва новага цяплічнага комплексу. За год тут змогуць вырабляць каля 3,5 тыс. т таматаў. Першы ўраджай плануюць сабраць ужо гэтай восенню.
Ход будаўніцтва 27 мая праінспектаваў прэм'ер-міністр. Аб'ект узводзяць на тэрыторыі агракамбіната "Ждановічы". Энергазберагальная цяпліца 4-га пакалення. Гэта азначае, што практычна ўсе працэсы кіруюцца з дапамогай камп'ютара. За інфраструктурай і мікракліматам сочаць сучасныя сістэмы.
Побач выконваюцца работы другой чаргі будаўніцтва такой жа маштабнай цяпліцы плошчай больш за 7 га.
Дзякуючы развіццю цяплічнага агародніцтва ўжо ўдалося цалкам забяспечыць унутраны рынак сваімі агуркамі. Такая ж задача пастаўленая і з таматамі.