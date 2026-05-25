3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Плошча лясоў у Беларусі павялічылася за вясну 2026 года на 80,5 тыс. га
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Лясы - наша багацце і набытак. Яны пакрываюць 40 % тэрыторыі Беларусі, і гэта лічба працягвае расці.
Толькі за вясну гэтага года лясны фонд папоўніўся на 80,5 тыс. гектараў і дасягнуў адзнакі 9,8 млн га - гэта больш, чым адзін гектар на кожнага жыхара краіны.
Лёгкія краіны прыкметна разрастаюцца двойчы за год - увосень і ўвесну, падчас маштабных пасадак.
Так, толькі за мінулы год лесааднаўленне выканана на плошчы ў 36 тыс. гектараў, і гэта значна больш, чым было ў планах (больш падрабязна - глядзіце відэа).