Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Плошча лясоў у Беларусі павялічылася за вясну 2026 года на 80,5 тыс. га

Лясы - наша багацце і набытак. Яны пакрываюць 40 % тэрыторыі Беларусі, і гэта лічба працягвае расці.

Толькі за вясну гэтага года лясны фонд папоўніўся на 80,5 тыс. гектараў і дасягнуў адзнакі 9,8 млн га - гэта больш, чым адзін гектар на кожнага жыхара краіны.

Лёгкія краіны прыкметна разрастаюцца двойчы за год - увосень і ўвесну, падчас маштабных пасадак.

Так, толькі за мінулы год лесааднаўленне выканана на плошчы ў 36 тыс. гектараў, і гэта значна больш, чым было ў планах (больш падрабязна - глядзіце відэа).

Разделы:

ГрамадстваЭкалогія