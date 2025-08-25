Шчырая размова пра заўтрашні дзень прайшла на старце акцыі "Беларусь адзіная" ў Барысаве

Без мінулага немагчыма будучыня, прычым як асобнага чалавека, так і дзяржавы ў цэлым. Таму Беларусь сёння стаіць на трывалым гістарычным падмурку і яго захоўвае. Шчырая размова пра заўтрашні дзень - у Барысаве стартавала акцыя "Беларусь адзіная".