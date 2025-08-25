3.69 BYN
Шчырая размова пра заўтрашні дзень прайшла на старце акцыі "Беларусь адзіная" ў Барысаве
Аўтар:Стэфанія Віннічак
Без мінулага немагчыма будучыня, прычым як асобнага чалавека, так і дзяржавы ў цэлым. Таму Беларусь сёння стаіць на трывалым гістарычным падмурку і яго захоўвае. Шчырая размова пра заўтрашні дзень - у Барысаве стартавала акцыя "Беларусь адзіная".
Фармат інтэрактыўнага, а галоўнае простага і зразумелага кожнаму дыялогу. Акцыя праедзе па ўсіх рэгіёнах Беларусі і завершыцца 12 верасня.
З Барысава пачынаецца адзінства. Сімвалічны старт асветніцкаму марафону далі ў горадзе з багатай гісторыяй. На гэтай зямлі, дзе калісьці вырашаліся лёсы айчыны, 26 жніўня пачаўся дыялог пра будучыню Беларусі.
Размова была аб "стратэгіі якасці", аб тым, як дасягнуць мэт пяцігодкі, якім людзі бачаць заўтрашні дзень (падрабязнасці ў відэа).